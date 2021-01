Embaixador da China pede à UE para aprofundar relações com Pequim

O chefe da missão da China junto da UE, embaixador Zhang Ming, pediu esta quarta-feira a Bruxelas para aprofundar as relações bilaterais, e disse esperar que o desejo de autonomia estratégia da União Europeia guie a sua política externa no futuro.

Falando num “think tank” da instituição “Friends of Europe” (Amigos da Europa), o embaixador Zhang Ming lembrou que a UE é o maior parceiro comercial da China, embora ambos sejam, paralelamente, concorrentes.

Em dezembro de 2020, a UE e a China assinaram um acordo de investimento, mas Bruxelas também expressou preocupação com a liberdade de expressão, a intimidação de jornalistas e a detenção de defensores dos direitos humanos, advogados e intelectuais na China.

“A China e a UE são parceiros abrangentes e estratégicos com 45 anos de relações diplomáticas. A relação China/UE resistiu ao teste do tempo e tem uma base sólida e um valor próprio. Não está ligada a nenhuma outra relação importante com o país”, argumentou Zhang Ming.

O diplomata chinês referiu que a UE é uma “forte defensora da autonomia estratégica e da cooperação aberta” e disse esperar que “esse espírito continue a guiar a política externa da UE e a contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento mundiais”.

Enquanto a administração do ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, abandonava acordos e organizações internacionais, aumentando as tensões com os seus aliados na Organização do tratado do Atlântico Norte (NATO), o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, sublinhou a necessidade de a Europa ter uma “autonomia estratégica” para melhor administrar as suas próprias necessidades de segurança.

A ideia semeou alguma confusão sobre as intenções da Europa, com alguns países a vê-la como um sinónimo de agir independentemente dos Estados Unidos e outros como um maior protecionismo comercial ou mesmo como o rompimento com a Aliança Atlântica.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE ainda estão a tentar estabelecer exatamente o que isso significa.

Os críticos dizem que o acordo de investimento, que dará às empresas europeias o mesmo nível de acesso ao mercado na China que as dos Estados Unidos, corre o risco de aumentar as tensões com a nova administração norte-americana, liderada pelo democrata Joe Biden, depois de a UE ter proposto um diálogo transatlântico para lidar com o “desafio estratégico” apresentado pela crescente presença internacional da China.

Nesse sentido, Zhang saudou a decisão de Biden de fazer regressar os Estados Unidos ao Acordo de Alterações Climáticas de Paris e à Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmando esperar que o novo presidente norte-americano ajude a trazer de volta a relação entre os dois países a um “caminho sólido e estável”.

“O confronto levar-nos-á a um beco sem saída. Para enfrentar a atual crise [económica e pandémica], toda a humanidade deve trabalhar em conjunto e em solidariedade”, defendeu o diplomata chinês.

Zhang manifestou também a esperança de que “os amigos europeus de Pequim” possam observar mais de perto a cultura, a história e a realidade da China, vendo-a de uma forma “objetiva, racional e respeitosa” e que tenham em mente a importância da cooperação China/UE para as duas partes e para o mundo.

“É totalmente inaceitável atacar e desacreditar a China, mentindo para obter ganhos políticos e pessoais”, concluiu Zhang.