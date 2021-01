Xi Jinping | Luta contra a corrupção está longe de terminar

O presidente Xi Jinping destacou, na sexta-feira, na quinta sessão plenária da Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do 19º Comité Central do PCC, a importância de reforçar os papéis de orientação e salvaguarda de uma governação rigorosa do Partido em todos os aspectos para assegurar o cumprimento dos objectivos de desenvolvimento e as tarefas no período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025).

“O ano de 2020 foi extraordinário na história da República Popular da China”, disse Xi ao resumir os êxitos do ano passado na construção do Partido. “A população sente profundamente que, em tempos difíceis, pode contar com a forte liderança do Partido e a autoridade do Comité Central do PCC”.

Contudo, se “na luta contra a corrupção, êxitos históricos foram alcançados, a situação continua a ser desafiante e complexa”, advertiu Xi. “A corrupção, como o maior risco para a governança do Partido, ainda existe”, disse Xi, assinalando que os velhos e novos tipos de corrupção se entrelaçaram e que a corrupção é cada vez mais encoberta e complexa.

Em 2020, 18 funcionários foram investigados pelas autoridades centrais. Além disso, 1229 fugitivos no exterior retornaram e 2,45 mil milhões de yuans foram recuperados nos primeiros 11 meses de 2020. Já em 2021, o mais alto órgão anti-corrupção da China anunciou punições para sete funcionários que foram acusados de aceitar subornos.

“A luta entre a corrupção e os esforços anti-corrupção continuará existindo durante um longo período no futuro”, afirmou Xi. “Não há alternativa e devemos avançar na luta apesar das dificuldades”.

Xi enfatiza constantemente a melhoria da conduta do Partido, a construção do governo limpo e o combate à corrupção. “A governação do Partido deve sempre ser rigorosa, para que o PCC possa liderar e garantir a navegação tranquila do grande navio do socialismo com características chinesas”, disse.

Xi exigiu uma supervisão política forte para garantir a implementação das principais decisões e planos do Comité Central. “Devemos continuar resolutamente com a luta anti-corrupção”, disse Xi, enfatizando a necessidade para construir sistemas e medidas para garantir que os funcionários não se atrevam, sejam incapazes e não desejem cometer actos de corrupção. Nesse sentido, Xi exigiu esforços para refrear a prática de “usar o formalismo pelo fim do formalismo” e a burocracia.

“Esforços contínuos devem ser feitos para lidar com a corrupção e a conduta imprópria que afectam os interesses imediatos da população, a fim de impulsionar o seu sentido de estar a ser beneficiada”, acrescentou.

Xi enfatizou ainda a necessidade de melhorar os sistemas de supervisão do Partido e do Estado, e para integrar a supervisão no desenvolvimento do país durante o período do 14º Plano Quinquenal. “As agências de inspecção disciplinar e de supervisão devem tomar a liderança no fortalecimento da construção política do Partido. Elas devem também ser sujeitas à restrição e supervisão mais estritas”, disse Xi.