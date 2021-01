Taiwan | Pequim critica conluio entre DPP e políticos americanos

Zhu Fenglian, porta-voz para o Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, criticou na sexta-feira o conluio do Partido Progressivo Democrático (DPP, em inglês) de Taiwan com o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e os seus aliados, dizendo que eles prejudicam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

Zhu fez o comentário ao responder a uma pergunta sobre as declarações feitas pelo conselho dos assuntos da parte continental de Taiwan sobre as sanções da China continental contra 28 indivíduos norte-americanos, incluindo Pompeo.

Zhu indicou que as autoridades do DPP procuram “fortalecer os seus laços com os políticos anti-China dos EUA da administração anterior e fomentar o resultado de seu conluio por interesses próprios, como já provado pelos factos”.

Segundo Zhu, o DPP permitiu a importação de porco americano contendo ractopamina, o que é prejudicial à saúde do povo. “Isso provocou indignação entre os residentes de Taiwan”, disse Zhu.

“As autoridades do DPP mostraram que são do mesmo tipo que Pompeo e seus aliados por conluiar com eles, por isso serão julgados e punidos pela história, acrescentou Zhu.