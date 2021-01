Doca dos Pescadores | Plano do novo hotel será revelado este ano

A ex-deputada e presidente da Macau Fisherman’s Wharf International Investment Ltd, Melinda Chan, avançou no passado domingo que o projecto de construção do novo hotel previsto para a zona ribeirinha da Doca dos Pescadores, será revelado no decorrer de 2021.

De acordo com o jornal Ou Mun, Melinda Chan apontou ainda que a nova infra-estrutura irá incluir melhorias relativamente ao projecto inicial e novos parâmetros em termos de altura. A ex-deputada prevê ainda que, devido aos efeitos da pandemia, na primeira metade do ano, a Doca dos Pescadores continue a acolher menos eventos do que em anos anteriores, acrescentado que, no futuro, será feita uma aposta em serviços de casamento, como a organização de copos de água.

Isto, tendo em conta que “Macau é um sítio bonito” e as dificuldades acrescidas que os noivos e recém-casados do Interior da China têm encontrado em viajar para o exterior com o objectivo de celebrar e imortalizar a cerimónia através de fotografias.