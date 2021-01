EUA | Congresso confirma vitória de Joe Biden como Presidente dos EUA

Depois da invasão do Capitólio perpetrada por apoiantes de Donald Trump, o Congresso confirmou hoje a vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas. A contagem dos três votos eleitorais de Vermont colocou Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris acima do limite de 270 necessários para ganhar a presidência, reportou a CNN.

O vice-Presidente republicano, Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o Presidente cessante, Donald Trump, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes de Trump e que semeou o caos no Capitólio, em Washington.

Donald Trump emitiu entretanto um comunicado onde informa que “haverá uma transição ordeira a 20 de Janeiro”, mas mantém a posição de não aceitar a derrota. “Sempre disse que continuaríamos a nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isto represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da nossa luta para tornar a América grande novamente!”, continuou Donald Trump.

O comunicado de Donald Trump chegou através do Twitter do seu director de comunicação, Dan Scavino, uma vez que a rede social bloqueou a conta de Trump. Esta foi a primeira vez que o Twitter tomou uma decisão destas em relação a Trump, a quem ameaçou com uma “suspensão permanente”.