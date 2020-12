Fernando Chui Sai On, ex-Chefe do Executivo, agraciado com Medalha do Grande Lótus

Tal como tem mandado a tradição, o ex-líder do Governo é agraciado com uma das distinções pelos serviços prestados. Também os ex-secretários Lionel Leong e Lau Si Io vão receber um medalha

O anterior Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e o médico Zhong Nanshan, especialista em doenças contagiosas, vão ser galardoados, por Ho Iat Seng, com a mais alta distinção da RAEM, a Medalha de Honra do Grande Lótus. A lista, revelada ontem, é dominada por entidades e funcionários públicos que fazem parte e deram a cara pelo mecanismo de resposta à pandemia. O juiz Viriato Lima é o único português na lista.

Após ser anunciada a distinção, foi divulgada pelo Governo uma nota com a reacção de Chui Sai On. O ex-Chefe do Executivo afirmou “sentir-se muito honrado” com a medalha, agradeceu a Ho Iat Seng e considerou que a distinção pertence “a todos aqueles que contribuíram para a construção e estabilidade de Macau, incluindo o pessoal da Administração Pública e os diversos sectores da sociedade”.

Chui Sai On agradeceu ainda ao Governo Central “por todo o apoio e confiança” desde que assumiu o cargo de secretário para os Assuntos Sociais e Cultura até ao final do mandato enquanto Chefe do Executivo, assim como deixou uma palavra aos residentes por “com o espírito amar a Pátria e amar Macau” apoiarem e colaborarem com os trabalhos do Governo.

Além de Chui Sai On, foram ainda distinguidos dois ex-secretários, Lau Si Io e Lionel Leong, nestes casos com a Medalha Lótus de Ouro. A mesma distinção foi ainda atribuída à Associação de Educação de Macau e ao ex-chefe dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun.

O juiz Viriato Lima, que se reformou no final de 2019 do Tribunal de Última Instância (TUI), é o único português da lista e vai receber a Medalha Lótus de Prata, a par da sucursal de Macau do Banco da China.

Mérito de SSM e médicos

É nas medalhas de mérito que as entidades e funcionários públicos estão em maior destaque, principal os serviços e os profissionais de saúde. A direcção dos Serviços de Saúde vai ser distinguida com a medalha de Mérito Profissional, enquanto o director Lei Chin Ion vai receber a medalha de Mérito Altruístico. Alvis Lo, médico-adjunto da direcção do Hospital Conde São Januário, Lam Chong, director do Centro de Controlo de Prevenção da Doença, e Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, vão receber a Medalha de Serviços Comunitários.

Também as equipas de resgate dos residentes de Macau retidos em Wuhan e no Cruzeiro Diamond Princess, no Japão constam na lista. Nestes casos vão receber o título honorífico de valor.

A cerimónia para a entrega das medalhas e dos títulos honoríficos ainda não tem uma data marcada, mas segundo o comunicado do Governo vai decorrer na segunda quinzena de Janeiro. Segundo a tradição, as medalhas são entregues no Centro Cultural de Macau.

Lista de agraciados

Medalhas de Honra:

Grande Lótus – Chui Sai On Fernando

Grande Lótus – Zhong Nanshan

Lótus de Ouro – Associação de Educação de Macau

Lótus de Ouro – Lau Si Io

Lótus de Ouro – Leong Vai Tac

Lótus de Ouro – Ma Io Kun

Lótus de Prata – Banco da China, Limitada, Sucursal de Macau

Lótus de Prata – Viriato Manuel Pinheiro de Lima

Medalhas de Mérito:

Mérito Profissional

Serviços de Saúde

Mérito Industrial e Comercial

Associação das Empresas Chinesas de Macau

União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau

Mérito Turístico

Associação das Agências de Turismo de Macau

Associação das Agências de Viagens de Macau

Associação de Indústria Turística de Macau

Mérito Cultural

Livraria Seng Kwong, Limitada

Kuan Kun Cheong

Ng Wai Kin

Mérito Altruístico

Lei Chin Ion

Medalhas de Serviços Distintos:

Medalha de Valor

Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde

Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Conde de São Januário dos Serviços de Saúde

Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

Departamento de Fiscalização Alfandegária dos Postos Fronteiriços dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Equipa de Ambulâncias para Doenças Infecciosas do Corpo de Bombeiros

Departamento de Controlo Fronteiriço do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Departamento de Informações e Apoio da Polícia Judiciária

Medalha de Dedicação

Departamento de Higiene Ambiental e Licenciamento do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM)

Departamento de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Municipais Fong Hou In

Medalha de Serviços Comunitários

Lo Iek Long

Lam Chong

Leong Iek Hou

Título Honorífico de Valor

Equipa de missão de apoio no combate à pandemia em África

Equipa de resgate de residentes de Macau retidos na província de Hubei por meio de voo fretado a Wuhan

Equipa de resgate de residentes de Macau retidos no Cruzeiro “Diamond Princess” no Japão