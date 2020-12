Grupos de protecção dos animais apresentam queixa contra o IAM no CCAC

Um grupo de associações de protecção de animais quer que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) investigue o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), devido ao alegado abate do cão com o nome “Blue”, que afinal teria dono. A carta com o pedido de investigação foi entregue ontem por várias pessoas, entre as quais, Chao Man I, presidente da associação Grande Coligação para Protecção dos Animais.

Segundo a versão das autoridades, Blue é um cão preto com uma mancha branca que habitava junto do Canil Municipal e que continua desaparecido. Porém, várias associações acreditam que o cão, adoptado como parte do programa do IAM, foi abatido pelo canil municipal, apesar de ter dono. O IAM defende-se e diz que o cão abatido com características físicas semelhantes não tinha chip de identificação, ao contrário de todos os animais que são adoptados no âmbito do programa de adopções promovidas pelo Governo.

Ao HM, Chao Man I explicou que houve uma queixa porque acredita que uma veterinária de apelido Choi terá agido com negligência, ao prometer que o cão que se assemelhava ao Blue não seria abatido. Choi reconheceu ainda que a pessoa que tinha o cão à sua guarda era diferente do dono do registo junto do IAM.

“Já tínhamos notificado [a veterinária] de que o cão da cela número três estava reservado. Porque é que ela não esperou? Qual foi a pressa de abater o cão?”, questionou Chao Man I, afirmando que o IAM tinha sido avisado que seria contactado pelo dono. “Para nós, todo este procedimento significa que houve negligência. Não sabemos ainda se houve negligência por não terem inserido o chip no cão, ou se antes de o abaterem não conseguiram detectá-lo”, acrescentou.

A presidente do grupo de animais deixou ainda no ar a possibilidade de a funcionária ter actuado por não gostar de cães pretos, como Blue. “A veterinária Choi odeia cães pretos, por isso é que houve necessidade de matar o cão. Solicitamos as explicações da veterinária Choi”, atirou.

Brincadeiras gravadas

Os representantes dos grupos de protecção animal contestam ainda a versão do IAM, porque a pessoa com a guarda do animal que vivia na rua, terá brincado com o cão, quando este estava nas instalações do canil. “Achamos que é uma mentira pouco razoável, a pessoa que tinha o cão à guarda visitou e brincou com o animal. As imagens foram captadas pelo sistema de videovigilância”, sustentou.

Chao Man I acusou ainda o IAM agir de forma incorrecta, porque pedir à população que trate bem os animais, enquanto é a entidade responsável pelo maior número de mortes. “O IAM trata os animais brutalmente. Porque é que o IAM alerta na televisão para não maltratar os animais, e os superiores maltratam e matam os animais?”, questionou.

Finalmente, a presidente da Grande Coligação para Protecção dos Animais desabafou considerar que os avanços na defesa dos direitos dos animais dependerem mais dos voluntários do que do Executivo. “No início, estávamos contentes com a lei de protecção dos animais, porque achávamos que era um mecanismo para protegê-los. Mas, na realidade, só está a ser utilizada para reprimir os voluntários que tratam dos animais de rua”, concluiu.