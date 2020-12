Bolsa | Acções de fabricante de semicondutores caem após rumor de demissão do CEO

O boato de que o presidente do conselho de administração da mais famosa empresa chinesa de fabrico de semicondutores se iria demitir, no seguimento da inclusão na lista negra dos Estados Unidos, fizeram cair as acções da Manufacturing International Corporation cerca de 5 por cento em Hong Kong e em Xangai

As acções da Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), principal fabricante de semicondutores da China, caíram ontem nas praças financeiras de Xangai e Hong Kong, face aos rumores de uma possível demissão do CEO.

As acções da empresa caíram 4,94 por cento, em Hong Kong, e 5,53 por cento, em Xangai, perante a hipótese de o presidente do conselho de administração se demitir, depois de a empresa ter sido incluída na lista negra dos Estados Unidos, que restringe a exportação de alta tecnologia.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa pediu a suspensão temporária das negociações, voltando a retomar após o intervalo do meio-dia.

Em outro comunicado, difundido durante o intervalo da sessão, a SMIC indicou que o conselho de administração “viu que alguns meios de comunicação relataram que o CEO e o co-CEO da empresa, Liang Mong Song, está prestes a renunciar aos cargos e que a empresa soube da intenção de Liang de renunciar condicionalmente”.

“A empresa está a verificar com Liang a sua intenção de renunciar”, explicou.

No início deste mês, os Estados Unidos colocaram a SMIC na lista negra do Pentágono, por alegados laços ao exército chinês.

No total, são já 35 as empresas chinesas que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentou à lista negra em 2020.

Huawei, Hikvision ou China Telecom são outros dos grupos visados.

A lista dos EUA decorre de uma lei aprovada em 1999, mas até este ano estava vazia.

Foi a administração de Trump que designou as empresas chinesas como estando sob controlo do Exército de Libertação Popular, as forças armadas chinesas.

A partir do próximo ano, investidores norte-americanos estão proibidos de comprar acções de empresas que fazem parte da lista negra.

A ordem executiva assinada por Trump permite que se desfaçam das acções até Novembro de 2021.

Guerra aberta

As relações entre os Estados Unidos e a China deterioraram-se rapidamente nos últimos dois anos, que ficaram marcados por uma prolongada guerra comercial e tecnológica, e divergências em assuntos como o estatuto de Hong Kong, a questão de Taiwan ou a soberania no mar do Sul da China.

A China quer reduzir a sua dependência de alta tecnologia norte-americana, incluindo dos semicondutores produzidos pelos Estados Unidos, pelo que a SMIC desempenha um papel crucial.

A SMIC triplicou o seu valor de mercado quando entrou na bolsa de Xangai há um ano e meio. O valor das acções triplicou no primeiro dia de negociações, demonstrando a confiança dos investidores no apoio de Pequim ao desenvolvimento do sector.