O director dos Serviços de Saúde (SS), Lei Chin Ion, disse que o Governo dá oportunidades de formação a licenciados em medicina e médicos no público e no privado “com uma atitude não discriminatória”. A afirmação foi feita em resposta a uma interpelação escrita de Chan Iek Lap.

O deputado indicou que as despesas com os serviços de saúde aumentaram de 1,1 mil milhões no início da transferência de soberania para oito mil milhões nos últimos anos e reconheceu o investimento na formação. No entanto, apontou que o sector privado não tem o mesmo acesso aos seminários e cursos organizados para a classe profissional. Defendeu assim a criação de uma instituição para a formação contínua ao nível dos cuidados de saúde primários para os profissionais do privado terem “oportunidades de aprendizagem iguais” às dos trabalhadores do sector público.

Lei Chin Ion defendeu que os profissionais de saúde devem assumir as suas próprias responsabilidades, nomeadamente ao manterem os seus conhecimentos e competências médicas actualizados. “Com base na experiência obtida, mesmo que o Governo da RAEM invista recursos na organização de cursos relevantes, como cursos na área da medicina familiar (…), os resultados previstos, nomeadamente a inscrição por parte dos profissionais de saúde e o desempenho académico não foram satisfatórios”, declarou.