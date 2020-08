A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) vai realizar o Inquérito Piloto, até 22 de Agosto, nas áreas em redor da Estrada da Areia Preta e da Avenida de Venceslau de Morais. O inquérito piloto, que teve início no sábado, pretende testar a concepção dos questionários e os processos de trabalho dos Censos 2021. No próximo ano vão realizar-se os Censos decenais, com o objectivo de recolher dados actualizados sobre a população e os agregados familiares de Macau. Os destinatários do inquérito piloto dos Censos 2021 são todos os indivíduos que residem ou permanecem nas fracções habitacionais, industriais e comerciais situadas no âmbito estatístico do inquérito. As fracções a inquirir receberão no início de Agosto uma carta-aviso emitida pela DSEC.