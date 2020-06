Algumas das luzes do território apagam-se hoje entre as 20h30 e as 21h30, no âmbito das actividades que marcam a “Semana da Conservação Energética de Macau – Desligar as luzes durante 1 hora”, promovida pelo Gabinete para o Desenvolvimento da Conservação Energética (GDSE).

Segundo um comunicado, o principal objectivo desta actividade é “apelar a todos os cidadãos e organizações para desligarem as luzes desnecessárias, durante uma hora, como forma de mostrar a sua adesão à conservação energética”.

As três pontes que fazem a ligação entre a península e a Taipa, seis casinos, serviços e entidades públicas, vários hotéis, bancos e estabelecimentos comerciais, bem como alguns locais turísticos e grandes empreendimentos, são os lugares que irão apagar as luzes esta noite.

O GDSE explica que as três pontes, “além de participarem na actividade de hoje à noite, também irão começar a apagar mais cedo a iluminação de paisagem, às 23h00 horas”. O GDSE faz também um apelo para que os moradores desliguem as luzes durante uma hora nas suas casas.