Os alunos entre o 5º e o 12º ano da Escola Portuguesa de Macau (EPM) vão passar a frequentar aulas por videoconferência a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de Março. A informação foi anunciada ontem pela EPM depois de ter consultado o Conselho de Coordenadores, e divulgada através de um comunicado citado pela TDM Rádio Macau.

Segundo a mesma fonte, haverá aulas de todas as disciplinas e, apesar do período de suspensão motivado pelas medidas de combate ao novo tipo de coronavírus, a avaliação final do 2º período irá manter-se, bem como o calendário definido para a interrupção lectiva da Páscoa.

Depois da reabertura das escolas, revelou também a direcção da EPM, os alunos do 9º, 11º e 12º, que no presente ano lectivo tenham exames ou avaliações finais, terão aulas adicionais das matérias em questão até ao dia 12 de Junho, que poderão acontecer, inclusivamente, ao sábado de manhã.

Quanto aos apoios das disciplinas de Português e Matemática para os alunos do 9º ano, estes vão passar a funcionar, de acordo com a mesma fonte, como aulas curriculares de frequência obrigatória para todos os alunos. No 1º ciclo irá manter-se a actual forma de operacionalização e as actividades previstas no plano anual para o 3º período serão canceladas.