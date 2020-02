O director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse no sábado que é “impossível” prever a direcção do coronavírus e manifestou “preocupação” perante o “crescente número de casos” na China. Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava aos jornalistas à margem da 56.ª Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, referiu ainda que os especialistas da organização estão a trabalhar em “estreita colaboração” com a China e lamentou os “rumores e a desinformação” sobre a epidemia.

“Na OMS estamos preocupados com a potencial crise que o coronavírus pode causar em países com sistemas de saúde mais fracos” do que a China, sublinhou. O representante sublinhou que a actuação das autoridades chinesas possibilitou algum tempo de vantagem para o resto do mundo combater a doença, mas ressalvou que não é possível prever “quanto tempo”.

Assim, vincou, todos os países devem estar preparados para a chegada do coronavírus, designado Covid-19, de modo a “tratarem os doentes com dignidade e compaixão”, bem como para prevenir a transmissão da doença.

Ghebreyesus expressou também preocupação face à “falta de urgência” detectada em relação ao financiamento para o controlo da disseminação da epidemia.