As autoridades de Macau anunciaram hoje que uma mulher que foi confirmada como o primeiro caso de Pneumonia de Wuhan no território conseguiu curar-se. Trata-se de uma senhora de 52 anos que entrou em Macau no dia 19 de Janeiro, vinda de Wuhan através do comboio de Alta Velocidade, que pára em Zhuhai.

Segundo o comunicado, depois de quase meio mês isolada e a ser acompanhada pelas equipas médicas, a mulher foi melhorando e os resultados dos testes começaram a ser negativos. A paciente teve alta esta tarde e saiu do hospital com escolta policial.