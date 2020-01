Recolher no Inverno ao ritmo das sombras e suster a respiração até passar o denso nevoeiro significa uma doce hibernação, um tempo de sonhos e de intimidade. Nos tempos distantes os frios eram maiores, a rude natureza era um festim de augúrios e lendas, a vida uma excepção tão frágil que não se apanhava dela senão o seu secreto esplendor. E foi assim que se viveu no mundo e se deu sentido às histórias onde a imaginação dos homens se forjou. Há porém na longa marcha, o mito de Saturno que na sua época áurea era Cronos, e que representou a «Idade de Ouro» mas este fora a enterrar e ficou representado como a parte escura da matéria, uma fonte para o conhecimento da estrutura pesada, aquilo a que se ousou chamar «inteligência petrificante».

No aquecimento súbito e no lagar destas tempestades vamos esquecendo o fermento da terra onde jaz a putrefação, a noite de chumbo, a dissolução… e ainda hoje a morte pelo chumbo se apelida de saturnismo, e o esquartejamento de Osíris com todas as suas partes encontradas, renovadas, daria um deus mortuário, mas nem por isso esta forma é menos vivificante para a «bílis negra» do melancólico elemento saturnino que propícia profundo conhecimento e transmutação tamanhas! A terra do Inverno é ainda um túmulo onde todas as odes foram interpretadas, imaginadas e por fim cantadas, e do soberano instante há uma frase que nos indica mais sobre a terra que muitas descrições «visita o interior da terra e através da rectificação descobrirás a pedra oculta» estamos diante do sedimento da construção. Sem pedra não haveria o esqueleto, a linha fixa da separação, e com ela, ainda, metaforicamente, o surgimento das religiões.

É de facto um tempo de pedra! Por vezes imóvel, pode ser golpeante nos seus ventos, nas suas agudas angulosidades, mas é sempre estranhamente silencioso como a morte e suas projeções ilusórias : é um manancial de imaginação e uma fonte de interpretação, plenas, e há que recorrer ao essencial onde dormitam as revelações. Tomamo-nos de noites grandes, e nem sempre a noite é um local de repouso, por vezes avançam os espectros, as finas camadas de subconsciente infinito, custam-nos os dias e suas sombras, temos receio desse sol que não aquece, protegemos o nosso frágil ser em rotinas de solidão e nem a festa lá fora nos desperta de tal pesar.

Tem as célebres noites «finas e esguias como catedrais» é certo, talvez ainda um longínquo latido dos lobos das nossas recuadas cercanias, e uma imperturbável luz que nos toma e aquieta, e parar, é ser nele a certeza de alargar um velho instinto de duração. Forjado no aço difícil de transpor, esta é também a ermida do ancião que se enfrenta esperando o seu fim no cimo da montanha. Mas foi Durer quem melhor enalteceu este estado nas suas sumptuosas gravuras e testou «Melancolia» com uma compunção estarrecedora e a perseverança de quem transmutará esse estado de obscura servidão, porque olhando-o longamente, entende-se a reserva de resistência que foi necessária para alcançar a parte de uma luz que lhe está para acontecer.

Atravessamos um imenso período Saturnino, um ciclo de cinzas, e a Ordem é agora um grande corpo desfeito, mas um novo tempo irromperá do fluido desta matéria – Capital putrefacto – preparamos neste estado de coisas as bases que darão a nova Pedra, a Filosofal, que por ora, a filosofia confinou-se ao seu grau de quase inexistência e os poetas saboreiam ainda as virtudes de estar sós. Esgotámos o trituramento, estamos na húmida decomposição sem disso nos apercebermos como realidade que a tudo preside.

Estamos no tempo do Corvo que voa sem asas nas trevas da noite. Estilizado e destilado, aparecerá outro humano, talvez um novo Céu e uma nova Terra, que não veremos, mas sentimos saudades. Mas não podemos dar saltos no vazio! Este é o tempo que nos foi dado viver com todos os graves desafios, e de nada servirá fugir à metódica condição quase inconsciente do nosso destino comum. Talvez entender que tudo se desfaz por uma lei mais forte que os nossos desejos, sabendo contudo, que continua. Cabe-nos então não açoitar ainda mais os tristes dias de civilizações à deriva, cansadas da queda comum, e os nossos dias não serem desprezados em tarefas vãs.

Por mais que se faça brilhar o fantasma do mundo, ele é agora a sombra, a sua composição aflita, tingido de um negrume quase insuportável porque atravessa a sua Noite Saturnina.