A Marcha do Alto do Pina participa este mês na parada de celebração do Ano Novo Chinês em Macau, agendada para 27 de Janeiro e 1 de Fevereiro, anunciaram hoje os Serviços de Turismo da região.

Ao todo, 34 grupos de animação participam na Parada de Celebração do Ano do Rato, cujo programa inclui um cortejo de 18 carros alegóricos e o tradicional fogo-de-artifício, indicaram as autoridades, em conferência de imprensa.

Além do grupo lisboeta, estão representados, entre outros países, o Japão, a Malásia e os Estados Unidos, acrescentaram. O primeiro dia do ano novo lunar assinala-se a 25 de janeiro, mas a parada em Macau decorre no terceiro e oitavo dia (27 de Janeiro e 1 de Fevereiro).

O evento está avaliado em 28,3 milhões de patacas, um aumento anual de 3% que os Serviços de Turismo justificaram com a inflação e a participação de mais três grupos locais. O director substituto dos Serviços de Turismo, Cheng Wai Tong, disse esperar um número de espectadores semelhante ao do ano passado: entre 80 mil a 90 mil pessoas.