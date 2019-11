Hoje

6:30 – 7:00 Inspecção do Circuito

7:30 – 8:15 53.º Grande Prémio de Motos de Macau – Cronometrado

8:50 – 9:30 Corrida da Guia Macau – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA – Cronometrado

9:50 – 10:20 Taça GT – Corrida da Grande Baía – Cronometrado

10:40 – 11:10 Taça de Carros de Turismo de Macau – Cronometrado

11:30 – 12:10 Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de F3 da FIA – Treino livre 2

12:30 – 13:00 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Treino livre 2

13:35 – 14:50 Corrida da Guia Macau – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (Q1, Q2 ,Q3)

15:10 – 15:50 Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de F3 da FIA – Cronometrado 2

16:10 – 16:40 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – Cronometrado

18:30 – Abertura do Circuito

Amanhã

6:00 Fecho do Circuito

6:30 – 7:00 Inspecção do Circuito

7:10 – 7:50 Carros de Segurança e Intervenção Rápida

8:00 – 8:40 Evento Especial

9:00 – 10:00 Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de F3 da FIA (Prova Classificativa) – 10 voltas

10:25 – 11:25 Taça de Carros de Turismo de Macau -12 voltas

11:50 – 12:10 53.º Grande Prémio de Motos de Macau – Treino livre

13:05 – 14:05 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA (Prova Classificativa) – 12 voltas

14:30 – 15:20 Corrida da Guia Macau – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA – Race 1 – 8 voltas

15:55 – 16:55 53.º Grande Prémio de Motos de Macau – 12 voltas

18:00 – Abertura do Circuito

Domingo

6:00 Fecho do Circuito

6:30 – 7:00 Inspecção do Circuito

7:10 – 7:50 Carros de Segurança e Intervenção Rápida

8:20 – 9:10 Corrida da Guia Macau – Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo – Race 2 – 8 voltas

9:35 – 10:35 Taça GT – Corrida da Grande Baía – 12 voltas

11:00 – 12:00 Corrida da Guia Macau – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA – Race 3 – 11 volta

12:25 – 13:40 Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA – 18 voltas

14:00 – 14:35 Evento Especial

15:10 – 15:20 Dança do Leão

15:30 – 16:30 Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de F3 da FIA – 15 voltas

18:00 – Abertura do Circuito