O Hospital TaivexMalo tem a licença suspensa mais uma vez, apesar de ter as portas fechadas há dois anos. A notícia foi avançada ontem pela Rádio Macau, através de um extracto publicado no Boletim Oficial.

O documento está assinado pelo director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, e determina um período de suspensão de 90 dias até 8 de Dezembro. Foi em 2017 que a licença foi suspensa a primeira vez devido à prática não autorizada de procriação medicamente assistida, tráfico e contrabando de medicamentos de oncologia, e falta de condições de higiene e segurança.

No entanto, no ano passado, a clínica recuperou a licença por um período de um ano, prazo que agora terminou. A Clínica Malo, fundada pelo dentista Paulo Maló, funcionou no hospital TaivexMalo até à suspensão da licença, detida pela empresa PHC-Pacific Health Care.