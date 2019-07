O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, juntou-se no sábado ao Guangzhou Evergrande no segundo lugar do campeonato chinês de futebol, ao vencer por 3-0 no estádio do Jiangsu Suning, em jogo da 17.ª jornada da prova.

O avançado brasileiro Hulk inaugurou o marcador logo aos dois minutos, tendo o defesa Wei Zhang, aos 17, e o compatriota Oscar, aos 56, após assistência do antigo jogador do FC Porto, aumentado a vantagem, num jogo em que a equipa anfitriã terminou com nove jogadores, devido às expulsões de Ye Chongqiu, aos nove, e Xie Pengfei, aos 70.

O Shanghai SIPG, que na época passada se sagrou pela primeira vez campeão chinês, sob o comando técnico de Vítor Pereira, quebrando uma série de sete títulos seguidos do Evergrande, igualou a equipa de Guangzhou no segundo lugar, ambos com menos dois pontos do que o líder, Beijing Guoan, depois de os rivais já terem vencido os respectivos jogos na 17.ª ronda.