Um ‘bis’ do brasileiro Hulk e um golo de Wang Shenchao deram sábado a vitória ao Shanghai SIPG, do treinador Vítor Pereira, frente ao ‘vizinho’ Shanghai Shenshua, por 3-1, na 16.ª jornada da Superliga chinesa de futebol.

Hulk, antigo jogador do FC Porto, marcou aos 16 e 62 minutos, ainda antes de um autogolo de He Guan para o Shenhua, aos 64, num jogo em que Wang Shenchao tranquilizou a equipa da casa, com o terceiro golo, aos 66 minutos.

A equipa de Vítor Pereira, campeã em título, segue no terceiro lugar, com os mesmos 40 pontos do Guangzhou Evergrande, e a dois do líder Beijing Guoan, equipas que também venceram nesta jornada.