O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, manteve a liderança na Superliga chinesa de futebol, ao vencer em casa o Shandong Luneng, por 4-2, com dois golos de Hulk e de Wu Lei.

Frente a um adversário difícil, o Shanghai SIPG chegou ao intervalo a vencer por três golos, com um tento de Wu Lei (16 minutos) e um ‘bis’, de grande penalidade, do brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto.

O Shandong Luneng, terceiro, mas que hoje ficou fora da corrida ao título, ainda reduziu com um ‘bis’ do italiano Graziano Pelle (57 e 85), mas Wu Lei voltou a marcar para a equipa de Xangai, aos 88.

O triunfo de hoje mantém, a três jornadas do final, o Shanghai SIPG na liderança, com mais dois pontos do que o heptacampeão Guangzhou Evergrande, que hoje venceu por 3-0, na visita ao último classificado, o Guizhou Zhiceng.

A próxima jornada, no sábado, é muito importante para a equipa de Vítor Pereira, que visita o Guangzhou Evergrande, num jogo em que se pode distanciar e ficar a um passo do título, ou até perder a liderança na reta final. Na primeira volta a equipa de Xangai venceu o campeão por 2-1.