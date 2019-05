Seis processos administrativos, na sequência dos quais foram aplicadas multas e advertências, foram o resultado das 45 acções de fiscalização realizadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) no ano passado.

Das acções de combate às actividades financeiras ilegais iniciadas em 2018, ainda há 26 processos em curso, ou em vias de serem abertos.

A AMCM publicou também ontem as estatísticas relativas aos números totais de cartões de crédito pessoal emitidos pelos bancos em Macau, que revelam um crescimento no primeiro trimestre de 2019. Nos primeiros três meses do ano foram emitidos 1.336.098 cartões, o que representou um acréscimo de 9,8 por cento relativamente ao período homólogo do ano transacto.

O total dos cartões de crédito denominados em patacas, dólares de Hong Kong e renminbis cresceram 9,1 por cento (939.059 cartões), 6,8 por cento (95.089 cartões) e 13,2 por cento (301.950 cartões), respectivamente.

Até ao final de Março de 2019, o limite de crédito dos cartões de créditos emitidos pelos bancos em Macau foi de 37,3 mil milhões de patacas, o que representou um crescimento de 26,5 por cento em relação ao período homólogo de 2018.