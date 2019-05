A ideia que mais gosto de defender é a de que o sexo normal não existe. A expectativa que atingimos certas metas sexuais ao longo das nossas vidas, não é infundada, mas irrealista. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, sexualmente falando, envolve-se de narrativas já nossas conhecidas. Clichés, se quiserem, do género, do sexo e de como fazer filhos.

Falsas crenças sobre os nossos corpos e de como devemos sentir os nossos corpos – sem termos sentido o nosso corpo primeiro. Há uma visão muito fixa do que é o sexo. O sexo é entre um homem e uma mulher. O sexo é a penetração vaginal e a virgindade só se perde quando ela acontece (tudo resto não conta…). Os homens são uns tarados e as mulheres umas santas. O pénis é de fácil orgasmo e a vagina um mistério orgásmico que nem vale a pena aprofundar. A lista é infindável.

Uma colega de faculdade há uns bons tempos escreveu um texto que me trocou as voltas. O texto criticava a excessiva ênfase do sexo vaginal quando se falava de sexo. Foi como se permitisse uma reinvenção. A partir daí veio-me uma vontade de desfazer os mitos, as caixas categóricas e as expectativas. Comecei a perceber que o sexo esteve sempre preso à penetração vaginal. Sexo oral ou sexo anal existem para evitar o acto em si (como formas de ‘contracepção’) ou para chegar à derradeira penetração. Estas ideias têm persistido com muita força porque pensamos sobre o sexo sem grande flexibilidade ou crítica. Se achamos que já sabemos tudo, como ganhamos espaço para mudança? Cabe-nos perguntar por que é que o sexo é só vaginal? Quando é que os preliminares são sexo também? Quando é que o prazer é uma forma prolongada de estar na cama e não o único e derradeiro momento orgásmico?

Para chegarmos à verdadeira diversidade sexual precisamos de romper com o mito do que é normal. A normalidade é redutora, exclusiva e preconceituosa. Mas a criatividade na cama permite que o prazer faça cada vez mais sentido para cada um de nós. A orientação sexual e a identidade fazem parte deste conjunto de formas de nos reinventarmos. A forma como nos agarramos a uma normalidade artificializada por centenas de anos de repressão social e religiosa, faz-nos pessoas limitadas. Não só porque não reconhecemos no outro o direito à diversidade e ao prazer, mas porque ficamos amarrados em nós mesmos. Não aproveitamos o sexo como um encontro privilegiado entre o mental e o físico. O nosso corpo é negligenciado por sociedades cada vez mais intelectualizadas e racionais. No sexo podemos dar-lhe espaço fora dos ‘limites’ do sexo. Sexo é penetração – e carícias, toques, lambidelas e momentos de partilha de imensa intimidade.

A consciencialização da anormalidade da normalidade do sexo conseguiu que a homossexualidade saísse do manual de doenças psiquiátricas. Também foi com esta consciencialização que indivíduos transgénero e intersexo começaram a reivindicar os seus direitos e prazeres. As vulvas também se tornaram mais felizes com o direito a serem como são – apesar da procura por cirurgias plásticas vulvares continuar a ser assustadora. A abertura e confiança em comunicar aquilo que nos dá prazer na cama, para lá da penetração, para lá dos medos e fantasmas do sexo, é só mais uma feliz consequência. O sexo normal é uma invenção, o ‘anormal’ é só uma continuação honesta de nós mesmos.