Foi realizada, na passada sexta-feira, a cerimónia de posse do novo subdirector da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), Wong Chi Fai, de acordo com um comunicado.

Segundo o despacho do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o Intendente Wong Chi Fai foi nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um ano com efeitos desde 1 de Maio. Wong Chi Fai é licenciado em Ciências Policiais e possui igualmente licenciatura e mestrado em Direito em Língua Chinesa.

Desempenhou as funções de Chefe do Centro de Instrução Conjunto da ESFSM, de Chefe, interino, da Divisão de Investigação e Informações do Departamento de Informações do Corpo de Polícia de Segurança Pública, de Chefe do Comissariado Policial n.º 1 do Departamento Policial de Macau, de Adjunto do chefe do Departamento Policial de Macau, de Chefe do Departamento de Informações, de Assessor do Gabinete do Secretário para a Segurança, e o cargo de Subdirector do CPSP.