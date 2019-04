A jovem promessa do automobilismo de Macau, Charles Leong Hon Chio, ainda não sabe em que campeonato irá competir esta temporada, depois das portas no Campeonato FIA de Fórmula 3 se terem fechado há duas semanas.

“É difícil nesta altura dizer o que vou fazer”, afirmou ao HM o jovem piloto que em 2018 participou no Campeonato Asiático de Fórmula 3 e competiu pela primeira vez no Grande Prémio de Macau no passado mês de Novembro. “Estava a tentar assegurar um lugar no Campeonato FIA de Fórmula 3 mas não foi possível.”

O principal entrave à progressão do jovem piloto da RAEM terá estado nos orçamentos necessários para entrar no restrito mundo do Campeonato FIA de Fórmula 3. Com um carro novo e uma nova designação (ndr: este campeonato chamou-se até aqui GP3 Series), as dez equipas estavam a requerer para as trintas vagas para o campeonato que segue a Fórmula 1 na Europa cerca de oito milhões de patacas por lugar, números muito elevados para qualquer piloto de automobilismo do território.

Recorde-se que o ex-campeão do asiático de Fórmula Renault 2.0 e do Campeonato da China de Fórmula 4, em 2017, recebeu dois milhões e meio de patacas de apoio do território no ano passado, valores escassos para quem quer escalar degraus na pirâmide do automobilismo mundial e não tem um forte suporte financeiro por trás.

A pensar em Novembro

Apesar de estar a estudar um “plano B”, Leong ainda não desistiu de conduzir o mais recente e mais rápido modelo de Fórmula 3 da Dallara este ano, até porque nunca escondeu que pretende regressar ao Circuito da Guia no final do ano.

“Estamos a trabalhar para pelo menos realizar alguns testes durante o ano e depois tentar correr em Macau”, disse o piloto de 17 anos que, dadas as restrições impostas pela federação internacional, só poderá sonhar tomar parte de uma corrida neste carro antes do Grande Prémio se algum dos trinta pilotos confirmados para a temporada do Campeonato FIA de Fórmula 3 parar a meio do ano.

Apesar de não ter nenhum programa desportivo definido, Leong já fez uma corrida em 2019, quando no início do ano aceitou um convite de última hora e alinhou na última prova da Asian Winter Series, a competição de Inverno que usa os monolugares da Fórmula 3 asiática.

Após uma qualificação modesta, o jovem piloto de Macau fez um nono, um décimo segundo e um oitavo lugar, respectivamente, nas três corridas disputadas no Circuito Internacional de Sepang.