Em entrevista à Lusa, Filomena Amaral considerou a defesa do planeta como a “luta iminente de todas as sociedades”. O país asiático, que é o maior emissor de gases poluentes do mundo, prometeu atingir o pico nas emissões de dióxido de carbono até 2030. Nos últimos anos, tem sido de longe o maior investidor do mundo em energias renováveis, apesar de quase dois terços da sua produção energética continuarem a assentar na queima do carvão.

“Se eles conseguiram este desenvolvimento, nos últimos dez, 15 anos, se realmente apostarem na defesa do ambiente e do planeta, com certeza o farão”, disse Filomena Amaral à agência Lusa, no final de uma viagem de duas semanas pela China.

