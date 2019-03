Cólera, varíola, gripe espanhola também resultaram em números de mortos de proporções bíblicas. A imunização erradicou muitas das doenças altamente contagiosas que mataram às centenas de milhar, aos milhões. Podemos mostrar aos que colocam a factualidade na categoria da crença pessoal a história de irradicação de doenças, e o seu ressurgimento em populações não vacinadas, sem qualquer efeito. Multiplicam-se os “sim, mas ouvi dizer”. A parte do ouvi dizer não me aflige tanto. A ignorância também é contagiosa, principalmente se vier condimentada com “eles mentem e só tu sabes a verdade”. Mas aquele “sim”, que passa pela factualidade como se ela não fosse nada, reduz a zero a informação fundamental para compreender situações complexas, o seu contexto. Esta é a parte doentia da coisa. A forma como o ego se blinda a uma verdade considerada inoportuna é um reflexo desta era de extremismo identitário, quando opiniões nascidas de memes de internet se transformam em características de personalidade. Uma pessoa não duvida que as vacinas sejam eficazes, ou suspeita que sejam uma conspiração numa seringa.

A crença anti-vacina acha que a mesma comunidade científica que permitiu passar da esperança de vida de 33 anos, no início do século XIX, para 80 no ano 2000, nos quer matar a todos. A indústria farmacêutica, com todas as suas falhas, quer dizimar a população da Terra. Sim, leram bem, uma indústria que quer matar os seus próprios clientes.

