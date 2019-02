AChina manteve uma alta taxa de vacinação, acima de 90 por cento, através do programa de imunidade implementado, informou na segunda-feira Gao Fu, do Centro Chinês para o Controlo e a Prevenção de Doenças (CCCPD), em conferência de imprensa. O programa de imunidade chinês requer vacinações contra doenças como a hepatite B, poliomielite e sarampo infantile, entre outras. De acordo com Gao as vacinas do país são seguras e efectivas. O responsável disse ainda que uma equipa de trabalho foi estabelecida para analisar os programas relacionados com as vacinas expostas durante os últimos anos para garantir soluções efectivas. Gao pediu mais medidas proactivas de prevenção e controlo, incluindo taxas mais altas de inoculação, contra a gripe.