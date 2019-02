Os Serviços de Saúde (SSM) receberam até ontem pedidos de 35 casinos para instalar 555 salas de fumo.

Entre os pedidos, 436 salas de fumo de 27 casinos já receberam autorização para entrarem em funcionamento.

No pólo oposto, as autoridades revelaram, segundo o canal chinês da Rádio Macau, que ainda há 12 casinos, entre os 41 existentes no território, que não fizeram qualquer pedido para instalação de salas de fumo.