Um aviso do Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim Oficial, torna público a perda da qualidade de membro da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, do subsector do trabalho do 3.º sector, de Pun Hon Veng, por morte.

Pun Hon Veng é substituído por Leong Meng Ian, candidata não eleita que obteve o maior número de votos do subsector em causa.