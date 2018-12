O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, justificou na semana passada o aumento de orçamento na sua tutela para o próximo ano, estimado em 35 mil milhões de patacas.

De acordo com um comunicado oficial do seu gabinete, Alexis Tam declarou que “assegura serviços numa área muito vasta que se relacionam com a vida da população, onde se destacam a saúde, a educação e a segurança social”, sendo que o aumento se justifica com a actualização dos montantes da pensão para idosos, da pensão de invalidez e vários subsídios no âmbito da acção social.

Nas áreas da saúde e educação o orçamento será de cerca de 13 mil milhões de patacas. Alexis Tam garantiu que, apesar dos gastos elevados, tem existido uma fiscalização “com muito rigor”, tendo sido garantido o “cumprimento escrupuloso do princípio de transparência por parte dos serviços, com vista a garantir que o erário público é bem aplicado”.

No que diz respeito ao projecto do novo hospital público, no Cotai, Alexis Tam disse que é “muito diferente de um edifício normal devido à sua complexidade e às muitas exigências”, uma vez que cada alteração do projecto exige o diálogo com dez serviços públicos.