O piloto espanhol de Fórmula 1 Fernando Alonso vai disputar a próxima edição das 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, integrado na sua actual equipa, a McLaren.

Alonso, que este ano terminará a sua carreira na Fórmula 1, vai assim competir na 103.ª edição da prova norte-americana, agendada para 26 de Maio. Em 2017, o espanhol, bicampeão mundial da categoria rainha do automobilismo de pista, liderou as 500 milhas de Indianápolis durante 27 voltas, mas foi forçado a abandonar a 21 voltas do final, devido a um problema no motor.

O objectivo de Alonso é conquistar a ‘tripla coroa’, atribuída aos vencedores do Grande Prémio do Mónaco, das 500 milhas de Indianápolis e das 24 Horas de Le Mans.

“Deixei claro que o meu objetivo é a ‘tripla coroa’. Tive uma experiência incrível em Indianápolis em 2017 e percebi que queria muito regressar àquela competição”, disse Alonso, em comunicado. O piloto espanhol já venceu duas vezes o Grande Prémio do Mónaco, em 2006 e 2007, e este ano triunfou nas 24 Horas de Le Mans.