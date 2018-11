OFestival Internacional vai continuar com a “mesma receita”. A ideia foi deixada ontem pelo director artístico do evento, Mike Goodridge, à margem da apresentação da terceira edição do certame. “A receita do festival continua a ser a mesma, ou seja tentamos ir à procura dos melhores filmes que encontramos”, disse o britânico.

Para o responsável, o objectivo é “ir sempre à procura dos filmes mais recentes” tendo o olho naqueles que podem estar a caminho dos Óscares. “Novas Vias para o Mundo dos Filmes” é o tema da edição deste ano que vai abrir com “Green Book”, de Peter Farrelly.

O evento vai contar com a projecção de 54 filmes entre os quais onze vão estar na principal competição do evento. O júri tem como presidente o realizador chinês galardoado com a Palma de Ouro em Cannes, em 1993, Chen Kaige, com o filme “Adeus, minha concubina”. Acompanham Kaige, Mabel Cheung, Paul Currie e Tillotama Shome. Aos mais de 50 filmes em exibição, juntam-se 14 películas locais que integram a rúbrica “O Poder da Imagem”.

Representação local

“Nobody Nose”, protagonizado pela estrela de Hong Kong, Gordon Lam, e “Hotel Império”, do realizador Ivo Ferreira são os filmes locais que integram a programação de mais uma edição do festival. De acordo com Goodridge “o ‘Hotel Império’ de Ivo Ferreira é um filme absolutamente incrível de se ver em que o realizador consegue captar coisas únicas sobre Macau. É incrível”, referiu.

Em língua portuguesa vai ser exibida a produção luso-brasileira “Diamantino”. Das estrelas escolhidas para promover o MIFF, e que a organização denomina de embaixadores, o destaque vai para o norte-americano galardoado, Nicolas Cage. Além de Cage são ainda embaixadores do evento, este ano, o cantor e actor de Hong Kong Aaron Kowk e a actriz coreana Lim Yoon A. Nicolas Cage vai ainda ser o orador de uma masterclass a decorrer durante o festival.

Tal como nas edições anteriores o evento conta ainda com apresentações especiais, Galas temáticas, e a rubrica Flying Draggers. Este ano, foram escolhidos para esta secção seis filmes, três ocidentais e três orientais.

O orçamento deste ano é semelhante ao das edições anteriores, referiu a directora dos Serviços de Turismo e presidente da Comissão Organizadora do Festival Internacional de Cinema, Helena de Senna Fernandes, e ronda os 55 milhões de patacas. Deste valor, 20 milhões são assegurados pelos Serviços de Turismo.

Os bilhetes para o festival estão à venda a partir de hoje, com o valor de 60 patacas por sessão.

Júri de Luxo

Chen Kaige

Chen Kaige é um dos mais conhecidos e galardoados cineastas chineses, sendo o único realizador do continente a vencer a Palma de Ouro em Cannes, em 1993, com “Adeus, minha concubina”. Filho de um cineasta, Chen estudou em Pequim e depois foi para a fronteira da província de Yunnan, enquanto jovem intelectual durante a Revolução Cultural. Mais tarde, juntou-se ao Exército de Libertação. Ao regressar a Pequim, foi admitido na direcção da Academia de Cinema, tornando-se um dos primeiros realizadores formados depois da Revolução Cultural. O seu primeiro filme, “Terra Amarela” foi feito em 1984 e marcou a quinta geração de realizadores chineses. “Terra Amarela” ganhou o Golden Rooster como melhor filme e foi incluído entre os dez filmes asiáticos do século pela Asia Week e nos dez filmes mais vistos da China nos últimos 90 anos. Chen acabou por se tornar numa figura presente no circuito de festivais internacionais, sendo o primeiro realizador chinês na competição em Cannes em 1988 com “King Of The Children” e novamente em 1991 com “Life On A String”. A filmografia de Chen inclui também “The Big Parade” (1985), “Temptress Moon” (1996), “O Imperador e o Assassino” (1999), “Together” (2002), “The Promise” (2005), “Forever Enthralled” (2008), “Sacrifice” (2010), “Monk Comes Down The Mountain” (2015) e o épico sobre a dinastia Tang “Legend Of The Demon Cat” (2017).

Mabel Cheung

Mabel Cheung é a realizadora de Hong Kong que alcançou o sucesso com a exibição do seu primeiro filme, “The Illegal Immigrant” em 1985, conquistando o prémio de melhor realizador no Hong Kong Film Awards e um prémio especial do júri no 30º Festival de Cinema da Ásia-Pacífico. A sua segunda longa-metragem, “An Autumn’s Tale” (1987) arrecadou o galardão para o melhor filme e melhor argumento no Hong Kong Film Awards. Os seus trabalhos incluem ainda “The Soong Sisters” (1997), “City Of Glass” (1998), “Beijing Rocks” (2001) e “Traces Of A Dragon” (2003).

Paul Currie

O australiano Paul Currie é produtor e realizador com trabalho reconhecido na concepção de séries, filmes, eventos e anúncios publicitários. No início de carreira, produziu o filme de acção “Under The Gun”, co-escreveu o livro “A Hero’s Journey” e dirigiu os documentários “Lionheart – The Jesse Martin Story” e “Every Heart Beats True: The Jim Stynes ​​Story”. Recentemente, produziu “Bleeding Steel”, um filme chinês de grande orçamento e que conta com a participação de Jackie Chan.

Tillotama Shome

A actriz indiana Tillotama Shome alcançou o sucesso com o seu papel como empregada doméstica em “Monsoon Wedding” vencedor do Golden Lion em 2001. Após a fama inicial, Shome deixou o cinema para fazer o mestrado em teatro na New York University, tendo passado a trabalhar como professora em Nova Iorque, explorando questões como a violência e a sexualidade. Mais tarde voltou à sétima arte e entre os filmes em que participou, destaca-se “Death In The Gunj” (2016), de Konkona SenSharma e “Rohena Gera’s Sir” (2018), seleccionado para a Semana da Crítica em Cannes, este ano.