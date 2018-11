O pugilista norte-americano Floyd Mayweather vai combater com o ‘kickboxer’ japonês Tenshin Nasukawa em 31 de Dezembro, em Saitama, no norte de Tóquio, anunciou hoje a RIZIN Fighting Federation, promotora do evento.

Mayweather, que se mantém invencível na carreira com um registo de 50-0, sublinha que o seu adversário “é jovem, muito forte, bastante rápido e invencível, por isso é óbvio que está a fazer alguma coisa certa”.

O japonês, de 20 anos, considera o combate “o maior evento da sua vida até ao momento”, mostrando-se confiante que, apesar de ninguém ainda ter derrotado o seu oponente, ele será “o homem que fará história” e que o seu punho “pode mudar” essa história.

As regras e a classe de peso para o combate ainda não estão determinadas, de acordo com Nobuyuki Sakakibara, director-geral da promotora do evento.