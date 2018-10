Andrés Malamud vai estar hoje na Fundação Rui Cunha, às 19h, para falar do futuro do Brasil depois da eleição de Jair Bolsonaro. Para o especialista em ciência política, a democracia pode não estar em risco, mas a vida democrática sim, com a possível perseguição a determinados grupos sociais

Jair Bolsonaro é o novo presidente o Brasil. O que se pode esperar?

Para começar uma fase de lua-de-mel. Apesar de tudo, o candidato, que era tão controverso, gerou expectativas e esperança. Sei que isto é polémico. Mas, a curto prazo, se não houver acontecimentos muito graves, como assassinatos, bullying, etc., a expectativa é que a situação corra bem

E depois?

Não sabemos. Vai depender muito da reacção de Bolsonaro e das forças estruturais dos actores institucionais do Brasil perante as suas acções. A situação internacional não é perigosa para o Brasil mas é turbulenta, sobretudo, na fronteira com a Venezuela. Por outro lado, Bolsonaro tem minoria no Congresso e para governar vai precisar de ter leis aprovadas. Para isso precisa de uma maioria. Como é que a vai construir? No passado, fazia-se com trocas. Por exemplo, o presidente oferecia ministérios em troca de apoio legislativo. Mas Bolsonaro vai reduzir o número de ministérios para 15. Desta forma, fica sem muito que distribuir. Outra maneira de conquistar a passagem de leis no passado era com dinheiro. Era uma forma de comprar apoio. Mas não se aplica agora. O que Bolsonaro vai dar? Vai dar prestígio, como fez Donald Trump. Trump tem o apoio do Partido Republicano, porque os legisladores republicanos precisam dos eleitores que são pró-Trump. Eles podem não gostar dele mas para manter o eleitorado manifestam-se a favor. É provável que Bolsonaro apele a medidas muito populistas, aprovadas pelas maioria das pessoas. Essas medidas podem vir a ser desagradáveis e mesmo violentas para muita gente, mas podem ser “simpáticas” para a maioria. Isto vai forçar os senadores a apoiar as leis que precisam de aprovação.

Isso não é assustador?

É. Mas a questão é a seguinte: muitas vezes perdemos de vista que o Brasil tem 3 por cento da população mundial e 15 por cento dos homicídios. Bolsonaro não chega por acaso. Chega em parte porque há muita violência. Ele aparece como um garante de ordem. Se para conseguir a ordem tiver de usar mão dura, o saldo até pode ser positivo. Ele pode matar algumas pessoas para que estas pessoas não matem tantas outras também. O que estou a dizer é terrível. Mas o eleitor brasileiro pensa desta forma. Estou apenas a tentar explicar porque é que Bolsonaro ganhou e como pode vir a governar.

O Brasil saiu de uma ditadura em 1985. É muito recente. Como se explica esta “ausência de memória”, se é que se pode chamar assim?

Sim, é isso mesmo. O Brasil teve uma ditadura que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Naquela altura, todos os países da América do Sul viviam uma ditadura e as outras ditaduras tinham duas características que a brasileira não teve. Primeiro, mataram muito mais, sendo que cada vida vale o mundo. Depois, os os militares chilenos e argentinos eram neoliberais e privatizaram a economia enquanto os brasileiros foram desenvolvimentistas, ou seja modernizaram a economia. Por isso, a memória da ditadura brasileira não é tão trágica como a memória das ditaduras vizinhas. Isso permitiu que Bolsonaro tenha reivindicado a ditadura em oposição à suposta desordem. O próprio Lula recorreu aos militares, não à ditadura mas aos militares. Podemos dizer que, no fundo, a ditadura do Brasil foi uma ditadura suave – não soa bem, eu sei. Mas podemos dizer que a ditadura portuguesa também o foi. A ditadura de Salazar foi horrível, mas foi bem mais suave do que a de Franco.

Estamos também a falar da eleição democrata de um candidato que se manifestou muitas vezes como anti-democrata. Não é um contra-senso?

Há duas explicações possíveis e acho que a realidade é uma mistura das duas. Uma é que a situação é tão má que as pessoas acabam por aceitar o sacrifício. Há tanta corrupção, tanto homicídio que se prefere uma ordem ditatorial a continuar com a mesma situação. A segunda é o que se chama de dissonância cognitiva, o mecanismo psicológico pelo qual uma pessoa pode manter duas crenças contraditórias simultaneamente.

Um sistema democrático deve aceitar a anti-democracia?

Esse é um grande dilema desde a chegada do Hitler ao poder: Se a democracia deve ou não permitir os anti-democratas. É um paradoxo sem resolução interna. Há duas respostas: Se o permitir, permite a sua auto-destruição, se não o fizer, está-se a limitar. Não há uma solução e por isso é um dilema porque tem duas soluções sendo que nenhuma é completamente satisfatória. A decisão da Alemanha, por exemplo, depois do nazismo, foi a de não tolerar os intolerantes.

O que podemos esperar da economia brasileira?

A economia brasileira caiu nos últimos dois anos cerca de 3,5 por cento, ou seja, vem do fundo do buraco. O que quer dizer que este senhor já vai apanhar uma economia em crescimento. Só podemos esperar que melhore mas não é mérito do Bolsonaro. Ele vem com um legado favorável. Ele pode estragar isso e até foi explícito ao dizer que não entendia nada de economia. Aliás, é por isso que se tem feito acompanhar nesta área por um neo-liberal. Isto é interessante. Até há uns anos, Bolsonaro era um nacionalista desenvolvimentista e virou liberal. Não entendia nada de economia e as pessoas que o apoiaram, nomeadamente as forças armadas, exigiram que fosse liberal. Ele virou porque precisava deste apoio. Bolsonaro não é um homem que pratique aquilo que diz. Ele é um tipo esperto, não é tonto, o que não é necessariamente bom. Ele é mais mau do que tonto. As coisas que ele diz não são coisas de uma boa pessoa, mas não faz sentido fazer aqui uma avaliação moral. O importante é que não é tonto e não o sendo adapta-se. Ele adaptou-se à demanda dos brasileiros. Os brasileiros estavam a pedir o fim das igualdades. O Bolsonaro encarna também a luta contra a nova ameaça à segurança no Brasil e que não vem de uma potência estrangeira mas sim do narcotráfico. Esta luta acontece, essencialmente, nas favelas e nas prisões. Não me surpreenderia se agora houvesse algum massacre nas prisões. Nas favelas é mais difícil porque tem de ser um ataque explícito. Mas nas prisões basta uma retracção dos serviços penitenciários para que isso aconteça.

Mas a evolução social não deveria ir no caminho da igualdade?

A evolução é em forma de espiral em que os avanços se dão às voltas. Estamos a falar de uma população de 210 milhões de pessoas, das quais mais de sete milhões são empregadas domésticas. É a subordinação social quotidiana em que os empregados nem são notados, não andam nos mesmo elevadores sequer. É uma sociedade muito marcada por esta hierarquia. O PT tentou diluir estas diferenças e foi quando começou o medo e a rejeição das pessoas que não querem andar no mesmo elevador do que os seus empregados.

Medo de perder o estatuto?

Sim. Chama-se perca relativa e status. Aliás, foi esta a causa que levou também ao voto no Trump, nos Estados Unidos.

Como fica o Brasil no contexto da América Latina?

Se o Brasil fosse um país pequeno acabaria ostracizado. Como é grande, os presidentes dos vários países já o reconheceram e felicitaram. E agora estão à espera. Penso que o vão tentar normalizar. Vão trata-lo como normal, para que actue normalmente.

O que podemos esperar das relações com os Estados Unidos da América?

O Brasil está muito dependente da China. Bolsonaro não pode pedir ao Presidente americano para lhe comprar o que o Brasil vende à China. Isto não se faz politicamente. Por isso poderá haver uma aliança política entre o Brasil e os Estados Unidos, mas não penso que possa existir uma aliança económica.

E as relações com a China?

Bolsonaro na campanha eleitoral apenas mencionava estados com os quais tem alguma ligação político-eleitoral, como Israel ou os Estados Unidos. O Brasil precisa da China e agora a questão é a margem que tem para jogar com isto ou para esconder isto. O Brasil pode fazer política com os EUA e comércio com a China. 25 por cento das exportações do Brasil são para a China e não podem ir para o outro lado porque mais ninguém compra essas quantidades de soja e de ferro. Chama-se interdependência assimétrica. O Brasil está refém da China. É previsível que Bolsonaro venha a ter algum discurso político de afastamento. Mas acho que o afastamento económico é impossível.

A democracia vai resistir no Brasil?

Espero mais micro-violência do que macro-violência. Não espero o fim da democracia, mas sim uma redução da qualidade da vida democrática. A democracia vai manter-se e os governos vão continuar a ser eleitos pelo povo, mas os indivíduos e grupos particulares vão sofrer agressões e censura. A democracia vai ser muito pior.