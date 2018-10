“Afeto”

Não sei bem o que fazer

Nem sei como te dizer

Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti

Teu pudor foi transmitido e será neutralizado

Teu pudor foi transmitido

Não importa o quanto faça

Pouco importa a cor do ouro

Na corrida ao teu afeto

A medalha é sempre bronze

Sou orfã da tua ternura

Muito me salta à vista

Quando chegas reta e firme

Que pouco posso fazer para te fazer mudar

Teu pudor foi transmitido e será neutralizado

Teu pudor foi transmitido

Se soubesses abraçar

De vez em quando beijar

E aos recantos imperfeitos

Com menos rigor apontar

Quem seria eu?

Sou orfã da tua ternura

Quando estamos tu e eu

E ao meu lado adormeces

Um oceano nos separa

Mas tu não sabes de nada

A canção que se repete

A tristeza que me cala

O Amor foi recebido

Apesar do que tu calas

O Amor foi recebido

Apesar do que tu calas