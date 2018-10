Um especialista chinês em relações sino-brasileiras admitiu que Pequim está “apreensivo” com a aproximação a Taiwan do candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro, que pode romper com décadas de aliança política entre as duas potências emergentes.

“Existe alguma apreensão e preocupação”, disse à agência Lusa Zhou Zhiwei, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Academia Chinesa de Ciências Sociais, a principal unidade de investigação do Governo chinês, sob tutela do Conselho de Estado.

“É preciso esperar para ver como [Bolsonaro] agirá caso vença as eleições. Mas tendo em conta as suas atitudes anteriores, como a viagem a Taiwan, na verdade, estamos perante vários desafios”, explicou Zhou.

Pequim considera Taiwan uma província chinesa e defende a “reunificação pacífica”, mas ameaça “usar a força” caso a ilha declare independência. Já a ilha onde se refugiou o antigo governo nacionalista chinês depois de os comunistas tomarem o poder no continente, em 1949, assume-se como República da China.

O princípio ‘Uma só China’ [visto por Pequim como garantia de que Taiwan é parte do seu território] é considerado pelas autoridades chinesas como um pré-requisito e base política para manter relações diplomáticas com outros países.

Mas a proposta de programa de governo do candidato da extrema-direita à segunda volta das presidenciais brasileiras, este domingo, refere Taiwan como um país por quatro vezes e, em fevereiro passado, enquanto deputado do Congresso, Bolsonaro visitou Taipé, onde se encontrou com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros taiwanês, José Mria Liu, como parte de um périplo pela Ásia.

“A nossa viagem por Israel, Estados Unidos, Japão, Coreia e, agora, Taiwan, bem demonstram de quem nos queremos aproximar”, afirmou, na altura, o candidato de extrema-direita.

A visita resultou numa carta de protesto enviada pela embaixada chinesa em Brasília à Executiva Nacional dos Democratas, na qual as autoridades chinesas afirmam encarar a visita de Bolsonaro a Taipé com “profunda preocupação e indignação”.

Na mesma nota, a embaixada chinesa considerou a viagem uma “afronta à soberania e integridade territorial da China”, que “causa eventuais turbulências na Parceria Estratégica Global China-Brasil, na qual o intercâmbio partidário exerce um papel imprescindível”.

Zhou Zhiwei, que é também pesquisador visitante no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, considerou que Bolsonaro terá de “equacionar como vai o Brasil desenvolver as suas relações com a China”.

“Nós temos princípios que outros países não podem violar”, disse.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o principal investidor externo no país sul-americano, tendo comprado, nos últimos anos, ativos estratégicos nos setores da energia ou mineração.

Mas o candidato de extrema-direita, que disputa com Fernando Haddad (PT) a segunda volta das eleições presidenciais, advertiu já os investidores chineses.

“A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil”, afirmou, advertindo: “Você vai deixar o Brasil na mão do chinês”.

Bolsonaro prometeu ainda repensar a filiação do país ao BRICS [bloco de grandes economias emergentes, que inclui ainda China, Rússia, Índia e África do Sul], pondo em causa mais de uma década e meia de diplomacia brasileira baseada em alianças com o mundo emergente.

Severino Cabral, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia-Pacífico, lembra, porém, que a parceria entre Pequim e Brasília é “muito antiga” e “estabelecida em acordos e entendimentos muito sólidos” e que a eleição presidencial do Brasil é uma escolha brasileira que a China tem que aceitar.

“Da mesma forma que nós não ficamos apreensivos quando há uma mudança no Estado chinês, os chineses não devem ficar apreensivos com uma mudança que é natural no curso da História do nosso país”, disse à agência Lusa, em Pequim.

O académico lembrou que “o facto de um candidato ter dito algo, que pode soar como estranho, é coisa da campanha, que deve ser entendida assim”.

“Uma coisa é o presidente, a visão de estadista, outra coisa é o dia-a-dia das posições”, defendeu.