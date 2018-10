Na reunião de hoje do Conselho Permanente de Concertação Social, representantes dos patrões e empregados discordaram do regime de trabalho a tempo parcial

Não agrada nem a uns nem a outros e parece ser necessário mais tempo para que se chegue a um consenso dentro do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) no que à legislação do trabalho a tempo parcial diz respeito. Patrões e empregados defendem que a lei deve ser feita, mas não assim.

O patronato não concorda com a regra, proposta pelo Executivo, de que o trabalho a tempo parcial não deve ser superior a 72 horas. “Não estamos contra a lei, mas esta proposta não é operacional e é inaceitável”, disse António Chui Yuk Lam, ligado à Associação Industrial de Macau. “É inaceitável a definição das 72 horas”, referiu.

Sobre este diploma, Leong Wai Fong, representante dos trabalhadores, também revelou estar contra. “Não podemos aceitar esta lei porque não aceitamos uma lei com critérios inferiores aos da lei laboral. Os trabalhadores não aceitam esta lei, temos de aumentar os seus critérios.”

Em termos da revisão da lei das relações do trabalho, relativamente à introdução dos cinco dias de licença de paternidade e aditamento de 14 dias da licença de maternidade, os patrões também se mostram contra, pois acreditam que já atribuem regalias suficientes.

“Não concordamos porque, da nossa parte, já demos um grande espaço para que os trabalhadores gozem as faltas, e por isso acho que as remunerações não devem ser suportadas pela parte patronal.”

Wong Chi Hong, director dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), referiu que não se coloca a questão de uma lei ser inferior a outra. “O trabalho a tempo parcial é diferente do trabalho a tempo inteiro. A tempo parcial há uns direitos e regalias que não estão abrangidos e estão na lei laboral. Achamos que as disposições estão de acordo com as convenções internacionais de trabalho.”