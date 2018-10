Opiloto de Macau ainda não triunfou no CTCC e quer mudar esse cenário já este fim-de-semana. Em Ningbo, Ávila vai ter como colega de equipa outro piloto de Macau, André Couto, que substitui Robbert Huff

Rodolfo Ávila (VW Lamando) regressa à competição este fim-de-semana e vai estar à partida da 5.ª ronda do Campeonato de Carros de Turismo da China (CTCC), que se realiza no circuito Ningbo International Speedpark, na Província de Zhejiang.

A cumprir a segunda temporada na competição, e apesar de ter sido vice-campeão na época passada, Ávila ainda não venceu qualquer corrida. Este vai ser um dos objectivos para este fim-de-semana, apesar da prioridade passar por acumular pontos para o campeonato de construtores e de pilotos.

“Depois de dois anos nesta competição era bom ganhar uma prova, porque é um factor psicológico presente. Mas também ganhar nem sempre é tudo, como ficou exemplificado na temporada passada. Não ganhámos nenhuma corrida, acabámos sempre nos lugares do pódio e conseguimos finalizar em segundo lugar o campeonato”, afirmou Rodolfo Ávila, no lançamento da prova, em declarações ao HM. “Na última prova fizemos a pole position, no circuito Xangai Tianma, e acabámos em segundo lugar, mas é claro que ainda não ganhei uma corrida e gostava de mudar isso”, acrescentou.

Nesta altura, quando foram disputadas quatro de oito provas do campeonato, o piloto de Macau ocupa o 7.º lugar, com 46 pontos, a 36,5 pontos do líder Cao Hong Wei (KIA), que conta com 82,5 pontos. Ao nível de construtores a VW está no 3.º lugar, com 130,5 pontos, a 38,5 pontos de distância da KIA, com 169 pontos.

“O mais importante vai ser angariar pontos e conseguir chegar até ao fim. Mas acho que poderemos ter um bom andamento, como ficou mostrado na prova anterior. Espero que amanhã [hoje] quando formos para a pista que tenhamos um bom andamento, desde o início”, acrescentou.

André Couto presente

Além de Rodolfo Ávila, a Shanghai VW 333 Racing Team vai ter outro piloto de Macau, André Couto. O vencedor de 2000 do Grande Prémio de Macau em Fórmula 3 vai fazer a estreia no CTCC, ocupando o carro normalmente tripulado por Rob Huff. Por serem colegas de equipa, Ávila afasta o cenário de haver qualquer rivalidade.

“Eu e o André já nos conhecemos há muitos anos e acho que ter o André na nossa equipa vai ser bom para nós. Neste momento estamos um bocado abaixo das outras equipas em termos de pontos, por isso era importante que ele se habituasse rapidamente ao carro e tivesse um bom ritmo”, frisou Rodolfo Ávila.

Em relação ao circuito de Ningbo, o piloto espera uma corrida bastante intensa, também pelo facto de não haver grandes oportunidades de ultrapassagem.

“O circuito não tem muitas oportunidades de ultrapassagens, mas tem chicanes, curvas lentas, um pouco de tudo. Vão ser corridas bastantes interessantes, com os carros a circularem muitos juntos. De certeza que vai haver muita acção”, apontou.