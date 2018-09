Uma estudante local de 15 anos foi diagnosticada com Tsutsugamushi, vulgarmente conhecido como tifo epidémico, informaram ontem os Serviços de Saúde. Em comunicado, o organismo indica que os primeiros sintomas, como dor cervical, dor de cabeça severa e febre, foram reportados no passado dia 2. Pouco mais de uma semana depois, a adolescente apresentou uma erupção cutânea em todo o corpo e uma escara no extremo da vértebra esquerda, motivo que a levou a recorrer ao Hospital Kiang Wu, com o resultado da análise laboratorial a testar positivo a Tsutsugamushi. Actualmente, a jovem encontra-se a recuperar.