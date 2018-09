A nova vídeo-instalação “Extinção”, o mais recente projeto de Salomé Lamas, sobre a problemática das fronteiras na actual Rússia, vai ter estreia nacional no dia 20 de setembro, no Museu do Chiado, em Lisboa.

De acordo com o sítio ´online´ do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, a nova obra ficará patente até 25 de novembro e tem curadoria de Emília Tavares. O mais recente filme de Salomé Lamas “aborda a problemática das fronteiras na atual Rússia e o latente conflito que algumas destas regiões mantêm, sob o peso da história da ex-URSS”. A obra, de acordo com um texto do museu, acaba por tornar-se um documento sobre a construção da identidade coletiva e o confronto com a crescente vaga de nacionalismos. O filme decorre na região da Transnistria, “um dos países mais pobres da Europa, onde, através de um mosaico de elementos ficcionais e reais, lidos por Kolya, é revelada a ´guerra surda´ que o regime autocrático de Putin tem implementado na região, sob a estratégia da ´guerra sem guerra´ e da ´ocupação sem ocupação´”. Salomé Lamas estudou cinema em Lisboa e Praga, artes visuais em Amesterdão, e é doutoranda em arte contemporânea em Coimbra. O seu trabalho tem sido exibido tanto em contextos artísticos como em festivais de cinema tais como Berlim, Museo Arte Reina Sofia, Museu do Chiado, DocLisboa, Cinema du Réel, Visions du Réel, MoMA, Guggenheim Bilbao, Harvard Film Archive, Jewish Museum de Nova Iorque, Fid Marseille, Viennale, Culturgest, Centro Cultural de Belém, Hong Kong Film Festival, Museu de Serralves, Tate Modern, entre outros. Lamas recebeu diversas bolsas, tais como a Gardner Film Study Center Fellowship da Universidade de Harvard, Fundação Botin, Fundação Rockefeller – Bellagio Center, Fundação Calouste Gulbenkian, Festival Sundance e Fundação Bogliasco. Colabora com a produtora O Som e a Fúria e é representada pela Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa.