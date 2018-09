Rodrigo Leão (com Camané) – “Rosa”

Lançado este ano, "Os Portugueses", é o título do último álbum de Rodrigo Leão. São 10 novas gravações originais de temas que celebram os 25 anos de carreira do compositor português, onde se junta em disco a banda sonora do documentário "Portugal, Um Retrato Social". Todas as canções em português contam com as vozes de Camané, Selma Uamusse e Ana Vieira.