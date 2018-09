Outono transfigurado

É terrível como acaba o ano,

com vinho dourado e o fruto dos jardins.

Em redor, silenciam-se maravilhosas as florestas,

Que são as companheiras do solitário.

Diz então o camponês: “que bom!”

E vós, sinos da tarde, longos e suaves,

Dai ainda uma coragem alegre para o fim.

O traço das aves em voo saúda a viagem.

É o tempo terno do amor.

No barco que desce o rio azul,

Com que beleza uma imagem se liga a outra imagem.

Tudo submerge em sossego e silêncio.

Verklärter Herbst

Gewaltig endet so das Jahr

Mit goldnem Wein und Frucht der Gärten.

Rund schweigen Wälder wunderbar

Und sind des Einsamen Gefährten.

Da sagt der Landmann: Es ist gut.

Ihr Abendglocken lang und leise

Gebt noch zum Ende frohen Mut.

Ein Vogelzug grüßt auf der Reise.

Es ist der Liebe milde Zeit.

Im Kahn den blauen Fluß hinunter

Wie schön sich Bild an Bildchen reiht –

Das geht in Ruh und Schweigen unter.