O antigo jogador da NBA e concorrente do “The Celebrity Apprentice”, apresentado por Donald Trump, pode ser o elemento surpresa no histórico encontro entre os líderes norte-americano e norte-coreano, que se realiza no dia 12 de Junho, em Singapura. Rodman visitou a Coreia do Norte cinco vezes e é um improvável amigo de Kim Jong-un, uma vez que o líder do país mais isolado do mundo é um fã da NBA, em particular dos Chicago Bulls.

A presença de Rodman no encontro não foi oficialmente confirmada por nenhuma das partes, mas uma fonte explicou ao The New York Post que “muitas vezes, em casos diplomáticos complexos, os países procuram encontrar embaixadores de boa vontade [que ajudem na aproximação”. “Quer se goste ou não, Dennis Rodman preenche todos os requisitos”, disse a mesma fonte ao referido jornal.

Outro dos agentes da ex-estrela da NBA, Chris Volo, que acompanhou Rodman em quatro das cinco visitas realizadas a Pyongyang, revelou ao The Washington Post que o jogador “adorava ir, mas que existem alguns detalhes logísticos a tratar antes de confirmar a viagem”.

Volo referiu ainda que acredita que Dennis Rodman ficaria muito feliz perante a oportunidade de marcar presença na cimeira de Singapura, para “prestar apoio moral”.

O polémico ex-atleta é um dos poucos ocidentais com “livre acesso” à Coreia do Norte. A primeira das cinco vezes que visitou Pyongyang foi em 2013 e, na altura, considerou o líder norte-americano “um amigo para a vida”. Rodman descreveu sempre as suas viagens como sendo “diplomacia de basquetebol” e, em Junho do ano passado, disse que “tentava apenas abrir a porta” a um entendimento entre os dois países com a sua presença na Coreia do Norte.

O fascínio da família Kim com a NBA já tem alguma história. Há 18 anos, no final de uma histórica visita à Coreia do Norte, a secretária de Estado norte-americana, Madeleine Albright, ofereceu a Kim Jong Il, pai do actual líder, uma prenda inesperada: uma bola de basquetebol assinada por Michael Jordan, a icónica estrela dos Chicago Bulls.

O agente de Dennis Rodman, Darren Prince, revelou ontem à CNN que apesar de “ainda não haver planos, ou voos marcados” o antigo jogador de basquetebol está a considerar viajar para Singapura, até porque é a única pessoa no mundo que conhece os dois chefes de Estado.