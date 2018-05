O café escola que tem operado no espaço Anim’Arte Nam Van sob a égide do Instituto de Formação Turística (IFT) desde 2016 fechou portas para dar lugar a um outro espaço semelhante operado por uma empresa privada.

A informação consta de um comunicado ontem divulgado. “A loja onde o Café IFT estava localizado vai fechar para dar lugar ao novo concessionário a 1 de Junho de 2018, para a operacionalização de um café de lazer, enquanto que as outras lojas vão transformar-se num restaurante que oferece hambúrgueres, pizas e outros pratos similares”, pode ler-se.

Contudo, “os proprietários destes dois restaurantes necessitam de pedir a licença antes da sua abertura”, pelo que não há ainda uma data precisa para que o novo espaço de restauração abra portas.

A segunda fase do concurso público decorreu entre Outubro do ano passado e Fevereiro deste ano, tendo sido destinado para a operação do espaço do Café IFT e de outras cinco lojas. As três lojas que restam vão estar incluídas numa terceira ronda do concurso público que “possivelmente vai começar no próximo mês”. O projecto Anim’Arte Nam Van arrancou a 3 de Junho de 2016, sendo que a primeira fase do concurso público começou apenas em Março do ano passado.