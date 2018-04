Sérgio Godinho – “Grão da mesma mó”

Composto por nove canções novas e uma versão, "Nação Valente" é o 18º álbum de estúdio de Sérgio Godinho e foi produzido por Nuno Rafael, que também assina um dos temas do disco. A canção aqui presente foi composta por David Fonseca, prosseguindo assim as suas colaborações com Sérgio Godinho. Hélder Gonçalves (Clã), José Mário Branco, Filipe Raposo e Pedro da Silva Martins (Deolinda) são os outros compositores que contribuíram com temas para "Nação Valente".