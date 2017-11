Águias e Ka I, uma da destas equipa vai ser a vencedora do torneio da Associação de Futebol de Macau, após terem batido Kei Lun, por 4-1, e Cheng Fung, por 2-1, respectivamente. As equipas derrotas vão disputar no mesmo dia o terceiro lugar.

Após ter sido realizado o sorteio para o Torneio de Futebol de Sete, houve a impressão que com Benfica, Ka I e Sporting no Grupo B da competição, que este era o grupo da morte. Essa ideia ficou provada na sexta-feira, quando Ka I e Benfica eliminaram, nas meias-finais, as equipas apuradas no Grupo A, Kei Lun e Cheng Fung.

No primeiro encontro da noite no Canídromo, o público foi brindado com uma partida muito bem disputada e com um ritmo elevado, entre Ka I e Cheng Fung. Apesar de ter sido o Ka I a vencer por 2-1, foi o adversário que marcou primeiro.

Aos seis minutos do encontro, Ronieli Nascimento aproveitou um passo longo do guarda-redes Juninho, e depois de uma excelente recepção fez a bola passar por cima do guardião Domingos Chan.

Já os jogadores começavam a pensar no intervalo, quando aos 17 minutos William conseguiu igualar o encontro. Depois de uma excelente assistência de Sami, o brasileiro cabeceou, sem hipóteses para Juninho e fez o 1-1.

No segundo tempo, o Ka I continuou a ser a melhor equipa, mas só conseguiu chegar à vitória de maneira dramática. No último minuto do encontro, Sami confirmou o estatuto de homem do jogo, e depois de ter feito uma assistência para golo, acabaria também por deixar o nome na lista de marcadores.

Após uma excelente arrancada pelo corredor direito, Sami finalizou o trabalho individual com o 2-1, que eliminou o Cheng Fung.

Domínio encarnado

No outro encontro, as águias conseguiu vencer o Kei Lun por 4-1, numa partida em que estiveram quase sempre na liderança, e de forma confortável.

O primeiro golo chegou na marcação de um livre directo. Após falta sobre jogador das águias, aos dois minutos, Edgar Teixeira foi chamado para a cobrança e a bola só parou dentro da baliza do adversário.

As águias não tiraram o pé do acelerador, e seis minuto depois, Amâncio, internacional por Macau, fez o 2-0. Após uma jogada colectiva, houve um primeiro remato que o guarda-redes do Kei Lun conseguiu defender, mas a bola sobrou para o macaense, que encostou para o segundo tento da partida.

Na segunda parte, o Benfica continuou a controlar os acontecimentos, e aos 33 minutos Edgar Teixeira bisou, ao apontar o 3-0 para as águias. Foi nessa altura que o Kei Lun conseguiu finalmente dar uma resposta e reduziu, por intermédio de Chan Kin Seng, para 3-1. Este foi o primeiro golo sofrido na competição pelas águias.

Finalmente, o Benfica chegou ao 4-1, quando faltavam dois minutos para o fim, por intermédio de Vinícus.

A final de quarta-feira está marcada para as 20h30, no Canídromo. Na fase de grupos, quando Ka I e Benfica se encontraram, as águias saíram vencedoras por 2-0. Carlos Leonel foi o autor dos dois tentos.