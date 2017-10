O delegado de Cabo Verde no Fórum Macau, Nuno Furtado, em funções desde Julho, vê a participação do seu país na plataforma comercial como uma mais valia que não pode ser descurada. Prova disso, é a presença efectiva nas actividades do Fórum e os resultados tanto a nível turístico como no que respeita a investimento. “Cabo Verde tem estado no Fórum com uma presença muito forte na agenda, tem sido promovido como destino turístico e realizado um grande trabalho no que toca à captação de investimentos para o país”, disse ao HM após a abertura da 9ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Fórum Macau.

O investimento local no arquipélago já está em curso com a construção e um complexo do empresário local, David Chao que, “é um projecto muito estruturante para a cidade da Praia na medida em que vai contribuir para desenvolver uma cidade mais moderna e para dinamizar a economia, trazendo emprego e qualidade de vida à Praia”, salientou o responsável.

Cultura integrada

No que respeita à promoção da cultura enquanto elemento integrante das actividades do Fórum Macau, Nuno Furtado não deixou de elogiar o papel do Governo Central na promoção desta componente como eixo da política “Uma faixa, uma rota”. Para o delegado, “a cultura é um elemento de aproximação entre os povos e em Cabo Verde é muito rica em vários aspectos”.

As línguas são também um aspecto que Nuno Furtado quis sublinhar.

O delegado que, além do português fala mandarim, apontou a promoção do ensino de línguas que o Fórum tem levado a cabo. “Somos uma entidade que está muito virada para a promoção, não só comercial mas também para as cultura e a língua que é um elemento que une os povos e facilita o contacto”, disse enquanto elogiava o papel do Governo Central tanto na divulgação do mandarim como na promoção do português na China.

Trata-se de uma estratégia fundamental, até porque, apontou Nuno Furtado, é necessária “para que sejam criadas mais relações a nível comercial e diplomático bem como entre a sociedade civil”.