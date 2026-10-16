Peste | Governo dá formação a trabalhadores da linha da frente

Apesar de vincarem que a pneumonia desconhecida da Sibéria representa baixo risco para a saúde pública, os Serviços de Saúde deram formação sobre controlo de infecções a trabalhadores da linha da frente nas fronteiras. As autoridades garantem estar preparadas para lidar com potenciais infecções

Uma equipa de inspecção sanitária dos Serviços de Saúde (SS) organizou na quarta-feira uma acção de formação sobre colocação e remoção de equipamentos de protecção individual e técnicas de controlo de infecção para trabalhadores da linha da frente dos postos fronteiriços, na sequência da pneumonia de causa desconhecida identificada na província russa de Irkutsk, na Sibéria.

Segundo um comunicado dos SS emitido na madrugada de ontem, a medida tem como objectivo “consolidar de forma contínua a barreira de prevenção e controlo de infecções nos postos fronteiriços e reforçar a capacidade de resposta do pessoal da linha da frente a situações de emergência de saúde pública”.

A acção de formação foi realizada em colaboração com o Grupo de Controlo de Infecção Hospitalar do Centro Hospitalar Conde de São Januário, por enfermeiros especializados em controlo de infecções e teve como destinatários principais membros da equipa de quarentena nos postos fronteiriços.

As autoridades salientam que a formação combinou teoria e prática e, além das dicas sobre o uso de equipamento, focou aspectos como gestão de riscos de contaminação, higiene das mãos e controlo de infecções no local.

Os profissionais que receberam a formação vão “ministrar formação ‘prática e individualizada’, por fases, a pessoal de primeira dos postos fronteiriços do Corpo da Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega e Direcção dos Assuntos Marítimos e da Água. Seguranças e pessoal de limpeza também vão receber formação.

A grande barreira

Os SS salientam que, “após avaliação” dos casos de pneumonia de causa desconhecida na Sibéria, “o risco para a saúde pública em Macau é, neste momento, baixo”.

Ainda assim, “a título preventivo”, o Governo reforçou as medidas de prevenção nas fronteiras, com a monitorização contínua da temperatura corporal, avaliação do estado de saúde dos viajantes e rastreio de casos de febre. Além disso, pessoas que tenham visitado Irkutsk nos 14 dias anteriores à entrada no território devem proceder “voluntariamente à declaração de saúde e colaborem com o rastreio médico”.

Caso seja detectado um caso suspeito de infecção, o paciente será imediatamente encaminhado para o Hospital Conde de São Januário.

Os SS indicaram ainda que estão em contacto com a Organização Mundial de Saúde e as autoridades sanitárias das regiões vizinhas, de forma poder “ajustar dinamicamente as estratégias de prevenção e controlo de acordo com a evolução do risco”.