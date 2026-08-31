Tailândia | Aprovadas novas leis contra turistas problemáticos

O governo tailandês avisou sexta-feira que os turistas problemáticos poderão ser expulsos do país, quando entram em vigor novas regras que visam estrangeiros condenados por actividades ilegais.

“Os turistas ou trabalhadores estrangeiros problemáticos que infringirem a lei têm de sair”, escreveu nas redes sociais o ministro do Turismo, Surasak Phancharoenworakul. Novas regras que regulamentam a expulsão de estrangeiros que cumpriram a sua pena foram publicadas sexta-feira no Diário Oficial Real, o jornal oficial tailandês.

Estas regras abrangem infrações como a permanência no país após o termo do visto, o trabalho ilegal, a exploração fraudulenta de empresas, a utilização de documentos falsos ou infrações puníveis com, pelo menos, cinco anos de prisão.

“A Tailândia tem como política acolher estrangeiros que desejem viajar, trabalhar ou fazer negócios. No entanto, verificou-se que alguns estrangeiros não agem em conformidade com a lei ou com os costumes do nosso povo”, indica o texto. Aprovadas em Julho pelo governo do primeiro-ministro conservador, Anutin Charnvirakul, estas medidas visam “preservar os valores culturais tailandeses”, segundo as autoridades.

A Tailândia já tinha decidido, em Maio, reduzir de 60 para 30 dias a duração das estadias sem visto para turistas de mais de 90 países, com o objectivo declarado de combater a criminalidade após uma série de distúrbios.

Voz grossa

O governo tailandês resolveu apertar as medidas contra turistas após vários escândalos sexuais em público, corridas ilegais de motociclos e na sequência de uma polémica que envolveu o gerente francês de um pequeno parque zoológico na ilha de Koh Samui ter recusado a entrada de israelitas no seu estabelecimento.

Os repetidos actos de incivilidade alimentaram o debate público e levaram as autoridades a endurecer o tom, apesar de o reino do Sudeste Asiático continuar a ser economicamente muito dependente do turismo, que representa mais de 10 por cento do seu produto interno bruto (PIB).

A Tailândia espera receber cerca de 33,5 milhões de turistas estrangeiros em 2026, contra cerca de 33 milhões no ano passado.